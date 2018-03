"Junge Leute helfen": Rekordergebnis für die Balkanhilfe

Groß war die Freude über die Hilfe aus dem Chiemgau und Rupertiwinkel bei tausenden von Familien auf dem Balkan. Hier übergeben Schwester Katharina von der Caritas und Elisabeth Mittererreiter aus St. Georgen ein Hilfspaket an eine Familie in Bosnien, die auch eine Kuh aus dem Projekt "Der gute Hirte" erhalten hat. Groß war die Freude über die Hilfe aus dem Chiemgau und Rupertiwinkel bei tausenden von Familien auf dem Balkan. Hier übergeben Schwester Katharina von der Caritas und Elisabeth Mittererreiter aus St. Georgen ein Hilfspaket an eine Familie in Bosnien, die auch eine Kuh aus dem Projekt "Der gute Hirte" erhalten hat.



In einem Netzwerk der Nächstenliebe haben unzählige Helfer in 110 Gemeinden zwischen Inn und Salzach für die Aktion "Junge Leute helfen" über 338000 Euro gesammelt und im Advent etwa 22000 Hilfspakete angenommen. Zwölf Hilfstransporte mit zusätzlich gespendeten 100 Paletten Lebensmitteln sind bereits gestartet, und 2018 sollen wöchentlich weitere Sattelzüge nach Albanien, Kosovo, Bosnien, Montenegro und Kroatien folgen.

"Mit rund 338000 Euro wurde das Rekordergebnis des Vorjahres leicht übertroffen", erläuterte Hubert Zeltsperger aus Obing die erfreuliche Bilanz. Die Zahl der Spender sei im Jubiläumsjahr ebenso gestiegen wie die Zahl von Helfern und geschätzt 5000 Geldspendern, die damit über 10000 Bedürftigen beistehen. "Jede Gabe und jeder Einsatz ist ein hoffnungsvoller Sieg der Liebe für eine nach wie vor schwer belastete Region Europas", so der Koordinator.

Groß war erneut die Freude vor Ort: Hunderte von Familien erhielten pünktlich zum Weihnachtsfest liebevoll gefüllte Lebensmittelpakete. Während des ganzen Jahres wird weiter die tägliche Verteilung von warmen Mahlzeiten in den Armenküchen der Caritas von Zagreb, Pristina und Sarajevo an über 1000 arme Menschen möglich sein. Auch Sozialeinrichtungen wie Krankenhäuser, Behinderten- und Altenheime sind weiter die Zieladressen.