Anwohner befürchten Schäden an ihren Häusern

Fassadenrisse – nur eine Folge von Erschütterungen. − Foto: red Fassadenrisse – nur eine Folge von Erschütterungen. − Foto: red



Die Gemeinde Fridolfing (Lkr. Traunstein) beabsichtigt, einen Teil des im Außenbereich liegenden Grundstückes in Götzing im Bereich Bergfriedstraße/Waldweg einzubeziehen. So soll der Bau eines Wohnhauses auf dem Grundstück ermöglicht werden.Einige Nachbarn drücken nun in einem Brief ihre Sorge vor eventuellen Schäden an ihren Gebäuden durch die Bodenversiegelungen aus. So könnten – laut Schreiben – bei Starkregen eventuell Sturzfluten auftreten, aufgrund der Bebauung nicht mehr richtig abfließen und folglich in die Keller laufen. Darüber hinaus befürchten die Anwohner Beschädigungen an Gärten und Bepflanzungen sowie an Mauerwerk oder Fassade, wenn schwere Baumaschinen an den Grundstücken vorbeifahren.

