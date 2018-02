Krawall-Sensation im "LiBella"

Wer als gefeierter Support-Act von AC/DC einst die Bühnen in Schutt und Asche legte, trägt zurecht einen herrschaftlichen Titel: Das Trio "Kaiser Franz Josef" (Bild) regiert mit royalem Kick-Ass-Sound die Clubs und Festivals. Auf ihrer Tour, die so knallt wie ein Wiener Walzer mit der Queen, machen die Musiker am Freitag, 2. März 2018, Halt in Altenmarkt und rocken ab 21 Uhr das "LiBella".

Teil der Mission sind "The Wholls", bei denen wohl mehr Rock als blaues Blut durch die Adern fließt, und die Musiker von "Django S.", die mit einem Mix aus Punk, Rock‘n‘Roll, Mundart, Balkan-Beats und bayerischer Lässigkeit, garniert mit nackten Oberkörpern, für eine legendäre Krawall-Sensation sorgen. Tickets gibt es im "LiBella" und im Erl Mode-Atelier in Altenmarkt sowie im Copyshop und im "Club Stiege" in Trostberg. − red/Foto: red