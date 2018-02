Auch 2018 attraktive Turnwettkämpfe

Der Eingangsbereich der Bergader Sportarena. −Foto: Konnert Der Eingangsbereich der Bergader Sportarena. −Foto: Konnert



In der "Bergader Sportarena" in Waging am See (Lkr. Traunstein) werden auch heuer mehrere hochkarätige Turnwettkämpfe stattfinden. Auf Antrag des TSV Waging beschloss der Gemeinderat mit 12:6 Stimmen, diese mit insgesamt 6500 Euro zu bezuschussen. Wie TSV-Vorstand und Gemeinderat Josef Hofmann berichtete, wird bereits am 24./25. März zum zweiten Mal die DTL-Bundesliga der Frauen in Waging zu Gast sein. Im April findet ein internationaler Turnwettkampf statt, im Mai dann die Bayerische Turnmeisterschaft. Die Entscheidung zur Zuschussgewährung war unter den Gemeinderäten nicht unumstritten. Auch wenn er nicht bestreite, dass solche Veranstaltungen einen wichtigen Werbeeffekt für Waging hätten, so Gemeinderat Josef Egger (FWG), sehe er hier eine dauernde Bevorteilung des TSV gegenüber anderen Vereinen. − mkLesen Sie mehr in der Donnerstagausgabe, 1. März 2018, der Südostbayerischen Rundschau.