Besorgte Eltern fürchten Gefahr für Schulkinder

Eltern fürchten am Fußweg neben der Grundschule Unfälle, wenn die Kinder zu schnell den Berg hinunterlaufen und auf die Straße geraten. − Foto: Oswald



Der Gemeinderat in Fridolfing (Lkr. Traunstein) befasste sich jetzt mit den Sorgen einiger Eltern. Diese sehen in dem abschüssigen Fußweg neben der Grundschule, an dessen Ende die Straße kreuzt, eine Gefahr für Kinder. Die Schüler würden den kleinen Berg sehr schnell hinunterlaufen. Laut Gemeinderätin Monika Fuchs (CSU) könne es jederzeit passieren, dass ein Kind auf die Straße gerät. Die Gemeinde hatte bereits das Aufstellen einer Barriere angedacht, was aber nach einer Ortsbegehung mit der Polizei verworfen wurde. Jetzt soll die Maßnahme nochmals geprüft werden.

