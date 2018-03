Bürgerversammlung: Traunstein investiert in Abwasserreinigung

In die Abwasserbeseitigung der Stadt Traunstein werden heuer rund 3,8 Millionen Euro investiert. Ein Großteil wird im Klärwerk verbaut, um die Reinigung des Abwassers weiter zu verbessern. Dort wird nicht nur das Abwasser von rund 33000 Menschen gereinigt, sondern auch bei der Industrie anfallendes Abwasser, das 60000 Einwohnergleichwerten entspricht. − Foto: Oberkandler In die Abwasserbeseitigung der Stadt Traunstein werden heuer rund 3,8 Millionen Euro investiert. Ein Großteil wird im Klärwerk verbaut, um die Reinigung des Abwassers weiter zu verbessern. Dort wird nicht nur das Abwasser von rund 33000 Menschen gereinigt, sondern auch bei der Industrie anfallendes Abwasser, das 60000 Einwohnergleichwerten entspricht. − Foto: Oberkandler



In der ersten der vier Traunsteiner Bürgerversammlungen hat Oberbürgermeister Christian Kegel über die Stadtpolitik informiert. Konkret ging er vor allem auf die Ausgaben in diesem Jahr ein. Um diese bewältigen zu können, wird der Schuldenstand bis zum Jahresende laut Haushaltsplan um etwa vier Millionen Euro steigen.

Rund 3,8 Millionen Euro werden heuer in den Bereich Abwasser investiert, vor allem in der Kläranlage. Baumaßnahmen im Betreuungs- und Bildungsbereich werden laut Kegel heuer 2,3 Millionen Euro verschlingen, konkret die Erweiterung der Kohlbrenner-Mittelschule und der Grundschule Haslach sowie die Außenanlagen der Ludwig-Thoma-Volksschule.

Das derzeit größte Bau- und Sanierungsprojekt in der Stadt soll in diesem Jahr fertiggestellt werden: das Kunst- und Kulturzentrum Klosterkirche. Über mehrere Jahre verteilt investiert die Stadt hier rund 9,5 Millionen Euro. Deutlich mehr als Hälfte bekomme man als Förderung zurück, so der Oberbürgermeister. Wegen des Wohnungsmangels errichte die Stadt an der Straße Haidforst ein Mehrfamilienhaus. Und in Traunstorf weise die Stadt Bauplätze aus. − ko

Die zweite Bürgerversammlung beginnt am kommenden Montag um 19.30 Uhr im Gasthaus Jobst in Rettenbach.