Trostberg hat bereits ein Film-Festival: Die 1. Trostberger Filmtage im Stadtkino kamen sehr gut an. Im Oktober 2019 soll hier die "Biennale Bavaria International" für überregionales Interesse sorgen. − Foto: luh Trostberg hat bereits ein Film-Festival: Die 1. Trostberger Filmtage im Stadtkino kamen sehr gut an. Im Oktober 2019 soll hier die "Biennale Bavaria International" für überregionales Interesse sorgen. − Foto: luh



Die Stadt Trostberg wird Schauplatz der "Biennale Bavaria International". Das hat der Stadtrat am Mittwochabend nach längerer Diskussion beschlossen. Die Organisatoren, die derzeit mit Hochdruck an der Planung eines Festivals für den Neuen Heimatfilm arbeiten, haben bereits kräftig die Werbetrommel gerührt. Und so hat das Projekt, das eigentlich noch kein konkretes künstlerisches Konzept hat, bereits jetzt prominente Unterstützer. Als Austragungsorte standen bisher Mühldorf und Haag fest, Altötting, Burghausen und Wasserburg sollen noch ins Boot geholt werden.

"Überall beschäftigen sich Menschen wieder mit ihrem engeren Umfeld, mit ihrer Identität und ihren Wurzeln", sagte Peter Syr, der Initiator des Festivals im Trostberger Stadtrat. Die politischen Parteien würden sich über den Begriff "Heimat" schon fast streiten. Bevor die Rechten den Begriff wieder erfolgreich für ihre Ziele gewinnen, "müssen wir ihn anders füllen", appellierte Syr. Man müsse zeigen, dass Heimat zwar der Ort der Identität ist, "man aber auch keine Angst vor dem haben muss, was hinter dem Gartenzaun passiert".

Für diese Idee hat der Kulturmanager aus Haag bereits viele Mitstreiter gefunden: die Schauspieler Ottfried Fischer, Lisa Fitz, Marie-Theres Kroetz-Relin und Johanna Bittenbinder sowie den Regisseur Joseph Vilsmaier beispielsweise. Zur Organisation wurde der Verein "Internationales Festival des neuen Heimatfilms" gegründet, dessen Vorsitzender der SPD-Landtagsabgeordnete Günther Knoblauch ist.

Syr nennt aber nicht nur idealistische Gründe für das Festival. Kultur sei auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Nicht umsonst werde das Festival zu 20 Prozent vom Film- und Fernsehfonds Bayern gefördert: "Finanzminister Markus Söder sieht darin eine Entwicklungschance für die Region", so Syr.

Die Stadträte wiesen darauf hin, dass Trostberg bereits ein breites kulturelles Angebot und seit vergangenem Oktober auch die Trostberger Filmtage habe. Syr stimmte ihnen zu: "Die kulturelle Situation hier ist sehr gut, und Trostberg hat ein sensationell gutes Kino." Die Biennale Bavaria International sei aber mehr als eine regionale Veranstaltung. Sie werde überregional Aufmerksamkeit erzeugen.

Bürgermeister Karl Schleid, der schon an mehreren Besprechungen mit den Unterstützern teilgenommen hatte, erachtet das Festival als "Wirtschaftsförderung mit kulturellem Hintergrund". "Es schadet nicht, wenn wir in diesem Bereich aktiv werden." Man könne der heimischen Geschäftswelt diese Chance eröffnen. Die Stadträte beschlossen am Ende mehrheitlich, das erste Festival im Herbst 2019 mit rund 11.000 Euro zu unterstützen. Danach soll eine Bilanz gezogen werden. Eine weitere Teilnahme an dem Projekt ist offen.