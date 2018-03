Jugendautor erzählt, wie Jugendliche für Rechte kämpfen

Dirk Reinhardt las vor den achten und neunten Klassen am Johannes-Heidenhain-Gymnasium aus seinen Büchern. − Foto: mix Dirk Reinhardt las vor den achten und neunten Klassen am Johannes-Heidenhain-Gymnasium aus seinen Büchern. − Foto: mix



Dirk Reinhardt, Historiker und Jugendbuchautor, machte diese Woche während seiner Lesereise durch Bayern auch am Johannes-Heidenhain-Gymnasium in Traunreut (Lkr. Traunstein) Station. Dort las er aus seinen beiden Büchern "Edelweißpiraten" und "Train Kids". Die Schüler der neunten und achten Klassen lauschten ihm gespannt.

Der Jugendbuchautor sieht es als seine Aufgabe an, junge Menschen für die Literatur und das Lesen zu begeistern. Bei den beiden Lesungen im Traunreuter Gymnasium gelang es ihm mühelos, die Zuhörer zu fesseln. Über viele Jahre hinweg befasste sich der Schriftsteller mit Recherchen über die "Edelweißpiraten", eine real existierende Gruppe von Jugendlichen aus dem Arbeitermilieu, die sich im Nationalsozialismus gegen das diktatorische Regime auflehnten. Sie wurden von der Gestapo verfolgt, verfassten Flugblätter und gingen in den Untergrund.

Die Jugendlichen in Reinhardts Buch sind zwar frei erfunden, "aber was sie tun und was ihnen zustößt, beruht auf Berichten echter Edelweißpiraten", erzählte der Autor, der sich beim Schreiben des Buches unter anderem auf Erzählungen von Zeitzeugen stützen konnte. Wenn es auch ein geschichtliches Thema ist, das in seinem Roman behandelt wird, so steht für Dirk Reinhardt doch fest: "Themen wie Diktatur, Rechtsextremismus, Rassismus sind auch heutzutage wieder aktuell, sie lassen uns nie so ganz los."

Er zeigte den Schülern der neunten Klassen durch seine Erzählungen, die vorgelesenen Passagen aus dem Buch und eindrucksvolle Bilder, was junge Menschen im gleichen Alter wie sie damals im Zweiten Weltkrieg zu erdulden hatten. Die Jugendlichen waren sehr interessiert und stellten im Anschluss noch Zusatzfragen zur Bewegung der Edelweißpiraten. − mix

