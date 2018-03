Neues Modehaus in Traunreut: "Schön, dass ihr wieder da seid"

In dem neuen Modehaus City fashion Gerer erinnert nicht mehr viel an früher. Vom Obergeschoss aus hat man jetzt einen transparenten Blick in das Erdgeschoss. Gestern wurde das neue Modehaus eröffnet. − Foto: ga In dem neuen Modehaus City fashion Gerer erinnert nicht mehr viel an früher. Vom Obergeschoss aus hat man jetzt einen transparenten Blick in das Erdgeschoss. Gestern wurde das neue Modehaus eröffnet. − Foto: ga



Die Neueröffnung des Modehauses "City fashion Gerer" in Traunreut (Lkr. Traunstein) am Donnerstagmorgen war nicht nur für die Kunden, sondern auch für den Geschäftsinhaber ein großer Moment: "Endlich wieder ein Geschäft." Dieser Gedanke schwirrte Christian Gerer durch den Kopf, als er seinen Laden nach rund achtwöchiger Umbauphase wieder aufgesperrt hat.

Mit ihm waren die ersten Kunden gekommen, die von den neuen Verkaufsräumen begeistert waren und sich freuten, dass das Geschäft wieder geöffnet hat. "Schön, dass ihr wieder da seid", freute sich Monika Hofmann, eine treue Traunreuter Stammkundin.

Auf der jetzt abgespeckten, rund 1400 Quadratmeter großen Verkaufsfläche erinnert nicht mehr viel an die Zeit vor rund acht Wochen. Das frühere Cityhaus war auf drei Etagen verteilt. Jetzt gibt es nur noch zwei Etagen, ein Erd- und Obergeschoss. Die Rolltreppe, die ins erste und zweite Obergeschoss führte, sowie die Kellertreppe wurden entfernt.

"Das war eine große Herausforderung, aber auch spannend", sagt Gerer. In den letzten Wochen habe er alle Gefühle durchgespielt: Von "schaffst du es?" bis "war es richtig, wieder anzupacken?" Das Ergebnis spricht für sich. Das ansprechende Ladenambiente ist in grau-weiß gehalten und ein ausgeklügeltes Lichtkonzept rückt die Ware ins rechte Licht. "Es ist jetzt alles großzügig angeordnet, freundlich und hell. Da sehe ich auf den ersten Blick was mir steht und was mir nicht steht", schwärmte Zita Wagner aus Tacherting. − ga

