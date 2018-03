Kurt Baumann wird neuer Chef der Fischer

Kurt Baumann (Zweiter von rechts) und Ernst Hofmaier (links) verließen die Vorstandschaft. Josef Oberleitner (rechts) wurde neuer Vorsitzender. Jürgen Steeb (Zweiter von links) sein Stellvertreter. − Foto: Schaffer Kurt Baumann (Zweiter von rechts) und Ernst Hofmaier (links) verließen die Vorstandschaft. Josef Oberleitner (rechts) wurde neuer Vorsitzender. Jürgen Steeb (Zweiter von links) sein Stellvertreter. − Foto: Schaffer



Mit 111 Mitgliedern und Freunden des Fischervereins war die Jahreshauptversammlung im Gasthof "Zur Post" wieder gut besucht. Die Rechenschaftsberichte der Vorstandschaft legten ein aktives Vereinsleben offen. Nachdem Kurt Baumann nach langen Jahren sein Vorstandsamt niederlegte, übernahm Josef Oberleitner im Zuge der Neuwahlen die Vereinsführung, stellvertretender Vorsitzender wurde Jürgen Steeb.

Die Versammlung begann im stillen Gedenken an die Fischerkameraden Gernot Blaschke und Frank Petzko. Beide starben in der zurückliegenden Fischersaison. In seinem Rückblick ging der Vorsitzende auf die zahlreichen Veranstaltungen des vergangenen Jahres ein. Auftakt war wie immer die See- und Uferreinigung im April. Neben der groß angelegten Müll-Sammelaktion waren auch wieder Steganlagen zu erneuern. Das Ergebnis des Hegefischens auf Brachsen und Rotaugen blieb trotz eigentlich guter Wetterbedingungen hinter den Erwartungen zurück. 14 Teilnehmer erbeuteten knapp 18 Kilogramm Weißfische. Umso bemerkenswerter war das Einzelfangergebnis von Kai Berki, der sich mit insgesamt 9,9 Kilogramm gefangener Brachsen den Wanderpokal eindrucksvoll sicherte. − redMehr dazu lesen Sie am Freitag, 2. März, in Ihrer Heimatzeitung.