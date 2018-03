Die Vielfalt der Handwerksberufe erkunden

Die Mittelschule Waging veranstaltete erstmals einen "Tag der Betriebe". Von rechts: Elternbeirätin Susanna Hötzendorfer, Franz Röckenwagner von der Marktgemeinde Waging, Azubi der Tittmoninger Firma Stöckl, Matthias Freutsmiedl, Rektor der Mittelschule, und Konrektor Matthias Ramming, ein weiterer Azubi der Fa. Stöckl und im Mini-Bagger ein Schüler. −F: Sojer Die Mittelschule Waging veranstaltete erstmals einen "Tag der Betriebe". Von rechts: Elternbeirätin Susanna Hötzendorfer, Franz Röckenwagner von der Marktgemeinde Waging, Azubi der Tittmoninger Firma Stöckl, Matthias Freutsmiedl, Rektor der Mittelschule, und Konrektor Matthias Ramming, ein weiterer Azubi der Fa. Stöckl und im Mini-Bagger ein Schüler. −F: Sojer



Zehn Betriebe aus Waging und Umgebung waren der Einladung von Schuldirektor Matthias Freutsmiedl gefolgt, um am "Tag der Betriebe" an der Mittelschule Waging (Lkr. Traunstein) teilzunehmen. Einen Vormittag lang konnten sich die Schüler der 5. bis 10. Klassen an den Ständen der Firmen ein praktisches Berufsbild machen. Mit dieser Aktion, unterstützt von der Marktgemeinde Waging und dem Elternbeirat, sollten die Mädchen und Buben Gelegenheit bekommen, Kontakte mit möglichen Ausbildungs- beziehungsweise Praktikumsbetrieben zu knüpfen. "Wir haben im Vorfeld 70 Betriebe angeschrieben, zwölf haben zugesagt und letztendlich sind zehn Firmen gekommen. Damit sind wir zufrieden. Es gibt aber noch Luft nach oben", sagte Schuldirektor Matthias Freutsmiedl und hofft darauf, dass vielleicht das eine oder andere Unternehmen im nächsten Jahr hinzukommt. − bsLesen Sie mehr in der Freitagausgabe, 2. März 2018, der Südostbayerischen Rundschau.