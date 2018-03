Wärmetauscher im Doppelpack: Nächster Linde-Schwertransport

Wie eine riesige Weltraumrakete: Mit dem Bild eines vergleichbaren Schwertransports verdeutlicht die Firma Linde die Ausmaße der Lkw-Ladung, die am kommenden Montag von Schalchen aus auf die Fahrt nach Passau geschickt wird. − Foto: Linde Wie eine riesige Weltraumrakete: Mit dem Bild eines vergleichbaren Schwertransports verdeutlicht die Firma Linde die Ausmaße der Lkw-Ladung, die am kommenden Montag von Schalchen aus auf die Fahrt nach Passau geschickt wird. − Foto: Linde



Schwer beschäftigt ist derzeit die Schwertransport-Abteilung der Firma Linde in Schalchen. Am kommenden Montag, 5. März, wird schon der nächste Lkw-Koloss auf die Reise geschickt.

Gleich zwei Schwertransporte werden das Werk der Linde Engineering Division an der Bundesstraße 299 verlassen – in Richtung Hafen Passau-Schalding.

Wie Linde-Sprecher Thomas Hagn mitteilt, fahren die beiden XL-Sattelschlepper zunächst bis Marktl im Landkreis Altötting. Am Dienstag geht es weiter bis Pocking. Die Anfahrt zum Hafen Passau-Schalding ist für Mittwoch geplant.

Von Niederbayern aus geht die Linde-Lieferung dann per Schiff auf derDonau und dem Main-Donau-Kanal sowie über diverse Binnengewässer nach Bremen und von dort über den Nord-Ostsee-Kanal zum finalen Bestimmungsort, einem Unternehmen an der russischen Ostseeküste.

Transportiert werden zwei spiralgewickelte Wärmetauscher, die eine Schlüsselkomponente für die dortige Anlage zur Erdgasverflüssigungs (LNG) darstellen. Die Abmessungen der beiden Fahrzeuge inklusive Bauteil sind wieder gigantisch: 70 Meter lang, 5,20 Meter breit und 6,40 Meter hoch. Am Montagmorgen kann es also zu Verkehrsbehinderungen an der Landkreisgrneze zwischen Traunstein und Altötting kommen. − tt