Kliniken Südostbayern AG: "Beim Personalabbau den Bogen überspannt"

Hans Kern, gelernter Krankenpfleger, seit 1974 im Beruf und die vergangenen 20 Jahre als Betriebsrats- und Gesamtbetriebsratsvorsitzender tätig, sieht den durch die Sparmaßnahmen bedingten Stellenabbau vor allem im Pflegebereich sehr kritisch. − Foto: Eder



Für Hans Kern, den Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats der Kliniken Südostbayern AG, der Ende März in Ruhestand geht, war es rückblickend zwar absolut notwendig, dass nach der finanziellen Schieflage der Kliniken die Defizite inzwischen spürbar reduziert werden konnten. Aber beim Personalabbau, der besonders den Pflegebereich massiv getroffen habe, sei mittlerweile "der Bogen überspannt".

In einem Gespräch mit der Heimatzeitung schildert er, das Pflegepersonal auf den Stationen sei "so ausgedünnt und gestresst, dass immer häufiger auch Stationen oder Betten geschlossen werden mussten". Zwar seien zur teilweisen Kompensation Servicekräfte eingestellt worden: "Es ist aber klar", betont Kern, der seit 43 Jahren am Klinikum Traunstein tätig ist, "dass eine ungelernte Hilfskraft eine qualifizierte Pflegekraft nicht ersetzen kann". Wegen der dünnen Personaldecke und ausufernder Bürokratie bleibe dem Pflegepersonal und den Ärzten immer weniger Zeit für die Patienten.

Der Klinikverbund, dem neben Traunstein noch die Häuser in Trostberg, Ruhpolding, Freilassing, Bad Reichenhall und Berchtesgaden angehören, war vor vier Jahren von den beiden Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land mit einem Zuschuss von zehn Millionen Euro vor der Insolvenz gerettet worden. Beim anschließenden Sanierungskurs sei jedoch fast ausschließlich beim Personal gespart worden, kritisiert Kern. − he

