"Chiemgauer Wirtschaftspanther": Beste und innovativste Händler gesucht

Die Q11 des Annette-Kolb-Gymnasiums Traunstein mit Dr. Birgit Seeholzer von der Wirtschaftsförderung bei der Eröffnungsveranstaltung zum Wirtschaftspreis "Chiemgauer Panther". − Foto: Wittenzellner



Seit 2016 wird der Wirtschaftspreis "Chiemgauer Panther" jährlich vom Landratsamt Traunstein für herausragende unternehmerische Aktivitäten und Leistungen verliehen. Am Donnerstagabend war die Auftaktveranstaltung des Wettbewerbs im Annette-Kolb-Gymnasium (AKG) in Traunstein. Die Sieger werden im November gekürt und erhalten den Chiemgauer Panther als Auszeichnung. Waren es im Jahr 2016 das Handwerk und produzierende Unternehmen, so wurden im vergangenen Jahr industrielle Unternehmen und starke mittelständische Betriebe gewürdigt. In diesem Jahr stehen nun der Handel und der digitale Einzelhandel im Blickfeld der Jury.

Unternehmen werden von Städten und Gemeinden, Mitgliedern des Kreistages, der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer sowie Wirtschaftsverbänden vorgeschlagen. Interessierte Firmen können sich aber auch online auf der Internetseite der Wirtschaftsförderung des Landkreises unter www.wirtschaftsregion-chiemgau.de bewerben. − red

