Vom Bankschalter zum Bauernverband

Matthäus Michlbauer, Sparkassenbetriebswirt und Nebenerwerbsbauer aus Überzeugung, steht seit Anfang Januar als Geschäftsleiter an der Spitze des BBV-Kreisverbands Traunstein. − Foto: Traup



Matthäus Michlbauer aus Tyrlaching im Landkreis Altötting streichelt das gekräuselte Haar auf der Stirn einer seiner 100 Kühe. Der 51-Jährige ist das, was landläufig "ein Bauer mit Leib und Seele" genannt wird. Er liebt den Umgang mit Tieren, das Arbeiten draußen. Deshalb betreibt er den Hof zusammen mit seiner Familie im Nebenerwerb. Seit Jahresbeginn ist der 51-Jährige Leiter der Kreisgeschäftsstelle des Bayerischen Bauernverbandes in Traunstein und zuständig für die Kreisverbände Traunstein und Berchtesgadener Land. Eigentlich ein Full-Time-Job. Aber Michlbauer, Vater von vier Kindern und nebenher auch noch Zweiter Bürgermeister der 1000-Seelen-Gemeinde im südlichen Landkreis Altötting, hat einen ausgefeilten Tagesablauf.

Völlig neue Aufgabenfelder kommen auf den Landwirtschaftsmeister und Sparkassenbetriebswirt zu: "Ich habe nicht geglaubt, dass ich mich mal mit Bibern und Wölfen beschäftigen werde." Aber gerade in Traunstein und im benachbarten Berchtesgadener Land seien unter anderem der Biber und Beutegreifer mittlerweile ein wichtiges Thema. Und viele Kontakte, die er bei der Bank geknüpft hatte, kommen ihm nun zugute. Dennoch muss sich Michlbauer in einer neuen Rolle und in den Verbandsstrukturen zurechtfinden. Aber das machten ihm nette und hilfsbereite Kollegen und viele engagierte Ehrenamtliche leicht. Da gebe es "starke Persönlichkeiten", sagt Michlbauer. Da könnten die Bauern stolz sein, "solche Vertreter zu haben". − wtMehr lesen Sie in der Ausgabe vom Samstag, 3. März 2018, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger/Südostbayerische Rundschau.