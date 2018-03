Eigenes Vereinsheim nach über 40 Jahren

Von außen sieht das Vereinsheim ein halbes Jahr nach dem Spatenstich schon ziemlich fertig aus. − Fotos: Pfingstl (2), Schaffer (1) Von außen sieht das Vereinsheim ein halbes Jahr nach dem Spatenstich schon ziemlich fertig aus. − Fotos: Pfingstl (2), Schaffer (1)



Zwei große Räume, ein großzügiger Eingangsbereich und zwei Toiletten mit Duschen verteilt auf etwa 120 Quadratmetern. Das sind die Eckdaten des neuen Vereinsheims des Fischereivereins Obing. Für die 240 Mitglieder bedeutet der Neubau, der gerade neben dem Ortnerhof entsteht, aber viel mehr: Die Verwirklichung eines über 40 Jahre währenden Traums und ein Stück Selbstständigkeit.

Elmar Schaffer, Schriftführer des Vereins, erzählt, dass der Fischereiverein bereits seit seiner Gründung 1976 ein eigenes Vereinsheim bauen wollte. Gleich zu Beginn war das aber finanziell nicht stemmbar. Die Fischer fanden dafür im gleich neben dem Obinger See gelegenen Ortnerhof Unterschlupf. 1992 kaufte der Verein das Nachbargrundstück mit direktem Zugang zum See, um bei Bedarf ein Vereinsheim bauen zu können. Ein Bauantrag des Vereins wurde aber 1998 von der Gemeinde abgelehnt. Es gab ja bereits ein Vereinsheim im Ortnerhof. Als dann 2008 der Hof verkauft wurde, war klar, dass die Tage dort gezählt waren. "Es hat noch lange gedauert, bis die Baustelle angelaufen ist", sagt Schaffer. Vor zwei Jahren war es dann so weit. Der Umbau in ein Gebäude mit mehreren Wohnungen startete und die Fischer mussten ausziehen. Sie konnten in der ersten Zeit zwar noch die Toiletten im Gebäude benutzen, die Jugendarbeit musste im Sommer aber in Zelte ausgelagert werden.



Im August haben ortsansässige Firmen und viele ehrenamtliche Helfer gemeinsam an einem Strang gezogen und am Fundament gearbeitet. Im August haben ortsansässige Firmen und viele ehrenamtliche Helfer gemeinsam an einem Strang gezogen und am Fundament gearbeitet.



Im rechten der beiden Räume sollen eine Küchenzeile und eine Sitzecke entstehen. Dieser Raum ist vor allem für die Jugend bestimmt. Im rechten der beiden Räume sollen eine Küchenzeile und eine Sitzecke entstehen. Dieser Raum ist vor allem für die Jugend bestimmt.