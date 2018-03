Mit Kuhglocken das Glockenspiel vom Münchner Marienplatz spielte Josef Brustmann mit Zuschauerin Christiane auf der Bühne im k1. − Foto: mix Mit Kuhglocken das Glockenspiel vom Münchner Marienplatz spielte Josef Brustmann mit Zuschauerin Christiane auf der Bühne im k1. − Foto: mix



"O’zapft is", hieß es am Donnerstag im k1 in Traunreut (Lkr. Traunstein). Zum Starkbier des Hofbräuhauses Traunstein gab es an diesem Abend deftiges Kabarett von Christian Springer und Josef Brustmann. Die beiden boten kein Politiker-Derblecken im eigentlichen Sinn, wenn sie auch immer wieder mal auf die aktuelle Politik anspielten. Ihr Kabarett-Programm vom Feinsten, das beide in ihrem ureigenen Stil präsentierten, begeisterte das Publikum im gut gefüllten Saal dennoch.

Den Anfang machte Christian Springer, der gleich auf das neueste Urteil zum Dieselskandal einging und meinte, es gebe schon einen Verkehrsleitplan für den Fall, dass jetzt dann auch in Traunreut ein Dieselfahrverbot in Kraft tritt. Autofahrer müssten dann über Freilassing und die österreichische A1 zum Busbahnhof nach Linz fahren, von dort kämen sie mit viel Glück mit den Öffentlichen zurück nach Salzburg, "wenn sie nicht in die Hände von Schleppern geraten und abgeschoben werden nach Afghanistan. Aber Kabul oder Traunreut, des is eh wurscht", so der Kabarettist.

Nach der Pause übernahm dann Josef Brustmann die Bühne, der sich wunderte, dass bei einem Starkbierfest in Traunreut nicht das Bier der im Stadtgebiet angesiedelten Steiner Brauerei ausgeschenkt wird sondern eines aus Traunstein. Ihm ist die Treue der Stadt zu ihren Bürgermeistern aufgefallen: Haberlander war 26 Jahre Stadtoberhaupt, Wiesmann 18 Jahre, Parzinger zwölf Jahre und Ritter vier Jahre, "aber des konn ja no werdn".

Vor dem Auftritt der beiden ließen sich die Besucher im k1 das Starkbier und die bayerischen Schmankerl vom Kulinarium schmecken. Zur Unterhaltung spielte dazu die Blaskapelle Traunwalchen auf.

