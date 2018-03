Am Sonntag großer Song-Contest im Jugendzentrum "Szenit"

Die Organisatoren Muk Heigl und Mia Schwarzenböck schließen die letzten Vorbereitungen für den Band-Contest im Traunreuter Jugendzentrum "Szenit" ab. − Foto: kb Die Organisatoren Muk Heigl und Mia Schwarzenböck schließen die letzten Vorbereitungen für den Band-Contest im Traunreuter Jugendzentrum "Szenit" ab. − Foto: kb



Sie teilen ein gemeinsames Hobby, eine gemeinsame Leidenschaft und haben ein gemeinsames Ziel: Sieben junge Bands aus den Bereichen Mühldorf, Rosenheim und Traunstein und sogar aus Regensburg, bereiten sich mit fieberhafter Vorfreude auf den bevorstehenden Nachwuchsband-Contest am Sonntag, 4. Dezember, zwischen 14 und 18 Uhr im Jugendzentrum "Szenit" in Traunreut vor.

Mit dabei sind: Der 19-jährige Jakob Linner aus Pittenhart rockt mit seiner Loopstation und Gitarre mit selbstgeschriebenen Songs die Bühne. Die Stereobugs (Altersschnitt 24 Jahre) aus Eggstätt bezeichnen ihren Sound als Straight Crossover Rock: handgemacht und Appetit anregend. Huf, Max und Jonas aus dem Landkreis Mühldorf treten mit dem Bandnamen "The Effects" auf und bezeichnen sich als Post-Grunge-Band. "Beyond All colors" sind Doia, Benni und Robsn, deren Hauptmotivation zur Teilnahme die Liebe zur Musik ist, mit der sie Rap-Texte, gesungene Hooks und die verschiedensten musikalischen Einflüsse unter einen Hut bringen wollen.

Ein bisschen Punk, ein bisschen Alternative und vor allem eine kräftige Prise "aufs Maul", so beschreiben die fünf Traunsteiner Jungs (Jahrgang 1989-1997) Lukas, Thomas, Lasse, David und Markus ihren Sound und sind stolz, als "Room45" schon einen eigenen Stil herausgearbeitet zu haben. Ein "Zuckerl fürs Ohr" hat die Band "HADE'" aus Regensburg im Gepäck, sie wollen mit Bayerisch-Mundartpop das Szenit erobern.

Last but not least, und zugleich die Küken der am Contest teilnehmenden jungen Talente, sind "The Firestones" aus Chieming und Grabenstätt. Gabi, Julia, Gale, Elinda, Dustin, Abdi und Wisdom (Altersschnitt 12 Jahre) kennen sich von der Hauptschule Chieming und konnten mit ihrer Popmusik schon bei öffentlichen Auftritten begeistern.

Eine fachkundige Jury, bestehend aus Muk Heigl (ARGE Werbegemeinschaft), Andreas Hunglinger (Organisator des Seewärts Festival am Chiemsee), Evi Dettl (Radio Buh) und Julian Stadler (Organisator des "Im Grünen Festival" in Waging), wird zusammen mit dem Publikum die Gewinner ermitteln.

Mehr darüber lesen Sie am Samstag, 3. Dezember, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.