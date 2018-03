Für mehr Sicherheit auf dem Schulweg

Auf der Dr.-Albert-Frank-Straße überqueren die Schüler die Fahrbahn meist ungeordnet auf einer Breite von 100 bis 200 Metern. − Foto: luh Auf der Dr.-Albert-Frank-Straße überqueren die Schüler die Fahrbahn meist ungeordnet auf einer Breite von 100 bis 200 Metern. − Foto: luh



Nach den tragischen Schulwegunfällen in Tacherting und jüngst in Reischach war die Schulwegsicherheit in dieser Woche auch Thema im Trostberger Stadtrat. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hatte beantragt, die Möglichkeiten zur Verbesserung der Sicherheit auf der Dr.-Albert-Frank-Straße (Höhe Autohaus Hochreiter) prüfen zu lassen. Hier queren täglich rund 100 Schüler die Straße. Das Plenum beschloss einstimmig, die Effektivität mehrerer Maßnahmen wie eine Beschränkung auf Tempo 30 und eine Querungshilfe zu erörtern.

An Schultagen marschieren etwa 100 Schüler, die mit dem Zug kommen, auf dem Gehweg entlang des Bahnareals und queren dann in einem ungeordneten Pulk auf Höhe des Autohauses die Dr.-Albert-Frank-Straße – mittags passiert das Gleiche in die andere Richtung. Dies birgt Gefahren, denn die Straße ist auch die Zufahrt zum Chemiepark Trostberg, auf der täglich Dutzende von Lastwagen fahren. Die Grünen haben in ihrem Antrag mehrere Möglichkeiten aufgeführt, um die Situation zu verbessern: das Aufbringen eines Zebrastreifens mit zusätzlicher Beschilderung der Gefahrenstelle, die Errichtung einer Querungshilfe in Form einer Mittelinsel oder die Markierung einer Fußgängerfurt für Schulweghelfer.

Nach einer längeren Diskussion beschlossen die Räte, dass die verschiedenen Möglichkeiten so schnell wie möglich mit der Polizeiinspektion Trostberg geprüft werden sollen, damit die effektivste Lösung zeitnah umgesetzt werden kann.

