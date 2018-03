Von Wünschen und Sehnsüchten

An diesem Wochenende geht der Theaterverein Otting mit dem beliebten Kindermärchen "Der Zauberer von Oz" in den Endspurt: Am Samstag um 14 und 17 Uhr sowie am Sonntag um 10.30 und 14 Uhr werden die Besucher des Gasthauses "Oberwirt" in Otting in die bunte Zauberwelt Oz entführt, in die ein Wirbelsturm auch die zwölfjährige Dorothy trägt. Doch schon bald vermisst das Mädchen ihre Heimat Kansas. Um zurückzukehren, benötigt sie die Hilfe des großen Zauberers. So macht sie sich auf den Weg in die Smaragdstadt, auf dem sie drei liebevolle Gestalten begleiten, die ebenfalls große Wünsche haben: Die Vogelscheuche möchte Verstand, der Blechmann sehnt sich nach einem Herzen, und der ängstliche Löwe träumt davon, mutig zu sein. Karten gibt es unter Tel. 0700/ 88688464, samstags von 9 bis 12 Uhr. − he/Foto: Eder