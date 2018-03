Musikalische Leckerbissen bei Hoagart in Traunwalchen

Zum öffentlichen Frühschoppen-Hoagart lädt der Trachtenverein "D´Traunviertler" am Sonntag, 4. März, ab 10 Uhr in den Pfarrsaal Traunwalchen ein. Die Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen: "Hoiz-Knopf-Blech", die "Hasenöhrl-Musi", die "Sunnafeld Dirndln", die "Junge Traunviertler Stubnmusi", Tim Bosch mit seiner Ziach und Carolina Öttl an der Harfe spielen auf. Für das leibliche Wohl ist mit einem Weißwurst- und Wiener-Frühstück sowie mit Kaffee und Kuchen bestens gesorgt. Ergänzt wird der Frühschoppen mit Johannes Danners "G‘schichtn über die Wirtshäuser in der Pfarrei Traunwalchen". Der Eintritt ist frei. Tischreservierungen sind möglich unter Tel. 08669/9098780 sowie per E-Mail an gtev@traunviertler-traunwalchen.de. − red/Foto: GTEV