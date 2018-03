Waginger in Erfindershow: Sein "Ding" lässt Frauen "durchdrehen"

Erfinder Hartmut Wolf. −F: ProSieben/Willi Weber Erfinder Hartmut Wolf. −F: ProSieben/Willi Weber



Lässt sein "Ding" Frauen "durchdrehen"? Hartmut Wolf aus Waging (Landkreis Traunstein) ist heute Abend in der neuen ProSieben-Erfindershow "Das Ding des Jahres" mit seiner Tüftelei vertreten. "Also, die Wortwahl ist nicht ganz mein Stil", muss er selbst lachen, "der Spruch ist vom Sender." Allzuviel darf der 57-Jährige aber nicht verraten, "denn sonst krieg’ ich eins auf den Deckel. Man muss es spannend lassen." In jeder Show – heute ist es die fünfte – präsentieren acht Tüftler in vier Duellen ihre Erfindungen. Die Expertenjury um Lena Gercke, Joko Winterscheidt und Rewe-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog nimmt die "Dinge" stellvertretend für das Publikum unter die Lupe. Im großen Live-Finale am 10. März entscheidet am Ende einzig und allein der Zuschauer, was "Das Ding des Jahres" wird. − leoLesen Sie mehr in der Samstagausgabe, 3. März 2018, der Südostbayerischen Rundschau.