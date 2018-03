Zu Kalt? Streetscooter der Post bleiben im Kreis Traunstein liegen

Zwei Streetscooter der Post sind in Chieming (Landkreis Traunstein) liegen geblieben. − Foto: Post Zwei Streetscooter der Post sind in Chieming (Landkreis Traunstein) liegen geblieben. − Foto: Post



Der elektrische Streetscooter ist bundesweit als das Lieferauto der Zukunft gefeiert worden: Die Deutsche Post zeige mit der Eigenproduktion ihrer Tochterfirma der übermächtigen, aber trägen Automobilindustrie, wie man Elektroautos auch für Gewerbetreibende kostengünstig baut und auf dem Markt etabliert. Doch ganz so rosarot ist die Realität offenbar nicht: Immer wieder gibt es Probleme mit der Reichweite, in Chieming (Landkreis Traunstein) blieben in den vergangenen Tagen zwei Fahrzeuge auf der Rückfahrt zur Zentrale liegen.

Glaubt man einem Bericht der "Welt", handelt es sich dabei nicht um einen Einzelfall. Bundesweit sei eine "aberwitzige Liste an Mängeln und Vorfällen" zu verzeichnen, vor allem in den kalten Wintermonaten. Mehrfach sei die Motorhaube während der Fahrt aufgesprungen, Autos blieben liegen oder fielen komplett aus, berichtet die Zeitung.

Dieter Nawrath von der Pressestelle Süd der Deutschen Post in München hat die Chieminger Vorfälle auf Anfrage bestätigt, ein flächendeckendes Problem mit dem Streetscooter wegen der derzeitigen Kälte jedoch verneint: "Der Street-scooter ist während der Entwicklung in Schweden bei noch größerer Kälte ausgiebig und erfolgreich getestet worden. Die Batterie funktioniert auch bei den aktuell hohen Minusgraden. Es gibt lediglich - wie bei allen Batterien - geringe Leistungsverluste, die auf keinen Fall dazu führen, dass der Streetscooter ausfällt."