Anwohner sagen weiterhin Nein zum Sonnenstrom

20 bis 30 Jahre so ein "Feld" tagein tagaus vor Augen. Familie Gnadl aus Aich ist entsetzt. −Symbolfoto: dpa



Anwohner in Schweighausen, Altofing und Aich, Gemeinde Petting (Lkr. Traunstein), wollen sich nicht mit den geplanten Fotovoltaik-Freiflächenanlagen abfinden. Sie schrieben neuerlich an Bürgermeister und Gemeinderat und baten, diese Entscheidung zu überdenken. Das Gremium blieb jedoch mehrheitlich bei seiner Meinung und stimmte in einem Abstimmungsmarathon sowohl den Änderungen des Flächennutzungsplanes als auch den Bebauungsplänen zu. Einige Gemeinderäte begründeten ausdrücklich ihre Haltung – bei allem Verständnis für die Anwohner. − höfLesen Sie mehr in der Montagausgabe, 5. März 2018, der Südostbayerischen Rundschau.