Abend mit Janecek: "Vom Netzausbau bis Blockchain"

"Digitaler Wandel im Aufbau – vom Netzausbau bis Blockchain" ist das Thema einer öffentlichen Veranstaltung der Traunsteiner Grünen mit Dieter Janecek (Bild) am heutigen Dienstag (6. März 2018) im Gasthaus "Sailer Keller". Ab 19.30 Uhr geht Janecek, Mitglied im Digitalausschuss des Bundestags, auf die politischen Herausforderungen der Digitalisierung ein, angefangen beim Netzausbau bis hin zur Blockchain-Technologie. Wo sehen die Grünen Chancen, wo sind die Risiken? Birgt die fortschreitende Digitalisierung immer mehr Gefahren, so wie aktuell beim Hacker-Angriff auf den deutschen Bundestag? Im Anschluss an seinen Vortrag freut sich der Bundestagsabgeordnete auf eine rege Diskussion mit den Gästen. − red/Foto: red