Aktionskreis Ostafrika sorgt für Wasser und Bildung in Tansania

Die offizielle Übernahme eines Kindergartens mit Vorschule und einer Trinkwasserversorgung wurde vor Ort mit einer großen Feier begangen. Dabei wurde Vorstandsmitglied Hans Siemer, stellvertretend für den Aktionskreis Ostafrika, feierlich in die Gemeinschaft der Massai aufgenommen und entsprechend eingekleidet. − Foto: AKO



Den Analphabetismus in abgelegenen Gebieten der Massai-Steppe in Tansania vermindern und Kindern sowohl mit Wasser als auch mit Grundausbildung Perspektiven in ihrem Land zu geben: Das betrachtet der Traunsteiner Aktionskreis Ostafrika (AKO) neben der Verbesserung der Gesundheitsversorgung als eine seiner Hauptaufgaben.

Ende 2017 hat der AKO in Chokaa einen Kindergarten mit Vorschulausbildung und eine durch Solarenergie betriebene Trinkwasserversorgung fertiggestellt. AKO-Vorstandsmitglied Hans Siemer übergab die Bildungseinrichtung und die Trinkwasserversorgung für das Dorf zum Schulbeginn an die Chokaa-Gemeinde und den Landkreis Simanjiro. In einer traditionellen Feierlichkeit wurde der Übergabevertrag geschlossen und dem AKO gedankt. Dabei wurde Siemer stellvertretend für den AKO feierlich in die Gemeinschaft der Massai aufgenommen und entsprechend eingekleidet.

Spenden für weitere AKO-Projekte sind erbeten auf das AKO-Konto bei der Sparkasse Traunstein: IBAN DE41 7105 2050 0005 763099; mehr über die AKO-Projekte unter www.aktionskreis-ostafrika.de. − he

