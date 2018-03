Petting saniert zwei Brücken

Während die Surbrücken in Ordnung sind, will die Gemeinde zwei andere im Rahmen des Projektes "Kernwegenetz" erneuern. − Foto: Archiv Höfer Während die Surbrücken in Ordnung sind, will die Gemeinde zwei andere im Rahmen des Projektes "Kernwegenetz" erneuern. − Foto: Archiv Höfer



Konkret wird es in Petting (Lkr. Traunstein) jetzt beim Projekt "Kernwegenetz": Drei Abschnitte der Gemeindestraßen wurden angemeldet. Im Gemeinderat kam jedoch jetzt die Frage nach der Zukunft der Brücken im Gemeindegebiet auf. Zumindest zwei von vier sind "nicht mehr ganz gut", wie es Bürgermeister Karl Lanzinger formulierte. Jene am Mühlbach sei sehr schmal. Gemeinderat Theo Pastötter (Freie Wähler) sprach gar von einer "Sprungschanze". Am Ende entschied das Gremium, die Brücke über den Mühlbach bei Furt sowie jene am Krebsenbach bei Wasserbrenner mit ins Sanierungs- und Ausbaukonzept zu nehmen.

