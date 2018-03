Die Leiterin der Waginger Tourist-Info Eva Gruber, Julia Lampersperger von der Firma Bergader (links) sowie Gesundheitstrainerin und Vollwertköchin Yvonne Liebl (rechts) waren nach München gefahren, um sich für Waging die Auszeichnung als "Genussort Bayern" abzuholen. −Foto: Landwirtschaftsministerium Die Leiterin der Waginger Tourist-Info Eva Gruber, Julia Lampersperger von der Firma Bergader (links) sowie Gesundheitstrainerin und Vollwertköchin Yvonne Liebl (rechts) waren nach München gefahren, um sich für Waging die Auszeichnung als "Genussort Bayern" abzuholen. −Foto: Landwirtschaftsministerium



"Jetzt ist es amtlich: Bei uns ist der Genuss zu Hause!" Große Freude bei der Waginger Tourist-Info-Leiterin Eva Gruber und bei all den vielen anderen, die zu der Auszeichnung von Waging am See (Lkr. Traunstein) als "Genussort Bayern" beigetragen. In der Allerheiligen-Hofkirche in der Residenz München haben Eva Gruber, Gesundheitstrainerin und Vollwertköchin Yvonne Liebl sowie Julia Lampersperger von der Firma Bergader von Landwirtschaftsminister Brunner die Auszeichnung entgegen genommen. Waging ist zusammen mit neun Nachbargemeinden Mitglied der seit 2014 staatlich anerkannten Ökomodellregion Waginger See-Rupertiwinkel. Deren Ziele sind vor allem die Förderung des Ökolandbaus und somit der Erzeugung von heimischen Bioprodukten. Werte wie Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit werden groß geschrieben. − heLesen Sie mehr in der Donnerstagausgabe, 8. März 2018, der "Südostbayerischen Rundschau".