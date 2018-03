Zwei Kinder falsch befördert

Beamte der Polizei Trostberg haben am Mittwoch zwischen 7.15 und 8 Uhr vor der Grundschule Schnaitsee die anfahrenden Eltern mit ihren Kindern kontrolliert. Hier wurden zwei Autos festgestellt, in denen die Kinder ohne jegliche Sicherung befördert wurden. Im ersten Fahrzeug wurde das Kleinkind, etwa sechs Monate, in der Maxi Cosi auf dem Beifahrersitz von der Mutter gehalten und das Schulkind saß ordnungsgemäß angeschnallt auf dem Rücksitz. Im zweiten Auto saß das Kind, neun Jahre, neben der Mutter auf dem Beifahrersitz ohne dass es in irgendeiner Weise angeschnallt war. Beide Fahrer wurden angezeigt und müssen mit einer Geldbuße in Höhe von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. − red