Ein Abend voller Spielfreude und Virtuosität im k1 Traunreut

Seit 2015 spielt sich das "Monaco Swing Ensemble" durch die Republik, den ewigen Django Reinhardt im Ohr und doch eigene, immer wieder neue musikalische Vorstellungen vor Augen. Die ureigene Melancholie des Gypsy Jazz und anderer folklorischer Traditionen, verbunden mit der unterhaltsamen Leichtigkeit einer Swing-Band, präsentieren Jakob Lakner, Max Eisinger, Daniel Fischer, Max Stahlschmidt, Max Wunderle und Julia Hornung auch am heutigen Freitag (9. März 2018) ab 20 Uhr im k1-Studio in Traunreut. Mit von der Partie ist der begnadete Gitarrist Diknu Schneeberger, ein langjähriger Freund der Band, der dem weltmusikalischen Anstrich der Band eine Extra-Portion Virtuosität verleiht. Karten gibt es noch an der Abendkasse. − red/Foto: Monaco Swing Ensemble