Geheimnisvolle Blicke: Vernissage in der "Chiemseebruckgalerie"

Die Gemälde von Aldona Sassek faszinieren. Mit unkonventionellen Techniken gibt die Künstlerin ihren Momentaufnahmen eine atemberaubende Leichtigkeit, und geheimnisvolle Blicke, die sie ihren stillen, wundersamen Wesen zuweist, lassen dem Betrachter Raum für eigene innere Einsichten. Nach der feierlichen Eröffnung der Ausstellung "Innenräume" am heutigen Freitag (9. März 2018) ab 19 Uhr in der "Chiemseebruckgalerie" in Seebruck ist die Ausstellung bis zum 22. März zu sehen, montags bis donnerstags von 14 bis 17 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 15 bis 17 Uhr. − red/Foto: red