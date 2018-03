Riedberger Horn: Menetekel fürs Sonntagshorn?

Das Sonntagshorn ist ein Eldorado für Skitourngeher – und das soll laut der Aktionsgemeinschaft auch so bleiben. Im Bild betrachtet unser Fotograf Sepp Niederbuchner mit Blickrichtung Peitingköpfl die formvollendeten Abfahrtsspuren im Tiefschnee. − Fotos: Niederbuchner Das Sonntagshorn ist ein Eldorado für Skitourngeher – und das soll laut der Aktionsgemeinschaft auch so bleiben. Im Bild betrachtet unser Fotograf Sepp Niederbuchner mit Blickrichtung Peitingköpfl die formvollendeten Abfahrtsspuren im Tiefschnee. − Fotos: Niederbuchner



"Es reicht ein Depp mit Einfluss, um alles kaputt zu machen. Und es braucht so viele, um das aufzuhalten." Maria Noichl weiß, wovon sie spricht. Die SPD-Europa-Abgeordnete war eine von vielen Ehrengästen im Traunsteiner "Parkhotel". Die "Aktionsgemeinschaft zum Schutz der Saalforste und des Sonntagshorns" feierte dort ihr 25-jähriges Bestehen und damit einen zähen und bislang erfolgreichen Kampf gegen eine weitere Skierschließung in der Region Winklmoos und Heutal. Mit der Entwicklung am Riedberger Horn ist auch das Gebiet um das Sonntagshorn wieder stärker in den Fokus gerückt. So mancher Redner warnte, andere gaben sich an diesem Abend optimistisch.

Man kämpfe nicht gegen, sondern für etwas, betonte Vorsitzender Dr. Wolf Guglhör, nämlich für eine ursprüngliche Landschaft und eine schützenswerte Pflanzen- und Tierwelt in einer Region, die für eine Skischaukel "besonders ungeeignet" sei. Wintertourismus sei dort nicht zukunftsfähig. Landtagspräsident a. D. Alois Glück attestierte den Akteuren einen langen Atem und eine gute Kondition. "Mein Eindruck ist, das geht nie in Betrieb", sagte er mit Blick auf die Skischaukel am Riedberger Horn und die Pläne im Heutal. Gleichwohl müsse man wachsam bleiben und sich weitere Verbündete suchen. − höf

Einen ausführlichen Bericht und einen Blick in die Chronik finden Sie in der Wochenend-Ausgabe10./11. März 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.