Verkehrsverein Chieming kauft Grundstück: Neuer Parkplatz am Seeufer

Nun hat es endlich geklappt: In der jüngsten Sitzung des Chieminger Gemeinderats teilte Bürgermeister Benno Graf mit, dass ein weiterer Parkplatz in Seenähe an der Staatsstraße 2096 gebaut wird. Er entsteht nahe der Ortsstraßen am Venusberg und der Berghofstraße. Erworben hat dieses heiß umworbene Grundstück Vorsitzender Heinz Wallner für den Verkehrsverein.

Geplant sind auf dem Grundstück, das sich zwischen dem Venusberg und der Zufahrtsstraße zum Gasthaus "Berghof" etwa 100 Meter vor der Ortsausfahrt von Chieming in Richtung Grabenstätt linksseitig befindet, etwa 74 Pkw-Parkplätze. Wallner sagte bei einem Ortstermin mit der Heimatzeitung, er hoffe, dass der Parkplatz noch vor dem heurigen Saisonbeginn fertiggestellt und in Betrieb genommen werden kann. − oh

