Bäume müssen Straße weichen

Jetzt ragen nur noch Stümpfe aus der Wiese: Im Bereich der Böschung beim Haus Rufinus in Seeon, wurden auf Anordnung des Landratsamtes Traunstein mehrere alte Eichen gefällt. − Fotos: Rasch



So manchem Seeoner blutet das Herz: Wo früher alte Eichen standen, ragen jetzt nur noch Stümpfe aus der Wiese. An der Kreisstraße TS 22 zwischen Seeon und Wattenham wurden mehrere Bäume und Sträucher gefällt. Dass die zum Teil über 100 Jahre alten Pflanzen der Motorsäge zum Opfer gefallen sind, ist dem Straßenausbau geschuldet. Der marode Abschnitt der Straße zwischen dem Haus Rufinus und der Gemeindegrenze Pittenhart wird auf einer Länge von 600 Metern erneuert und auf bis zu 5,50 Meter verbreitert.

Nach Informationen der Gemeinde Seeon-Seebruck handelt es sich um Bäume mit einem stolzen Alter. "Leider ist es so, dass zwei der gefällten Bäume älter als 100 Jahre waren, was anhand der Jahresringe an den Stümpfen feststellbar ist. Die anderen vier Bäume dürften zwischen 50 und 60 Jahre alt gewesen sein", bestätigte Bürgermeister Bernd Ruth auf Anfrage der Heimatzeitung. Ruth bedauerte auch, dass die Gemeinde vom Landkreis Traunstein als Straßenbaulastträger der Kreisstraße von der Baum-Fäll-Aktion sehr kurzfristig in Kenntnis gesetzt worden sei. "Wir wurden sehr kurzfristig informiert. Besser gesagt, einen Tag zuvor." Dass die Bäume abgesägt wurden, ohne die Öffentlichkeit davon in Kenntnis zu setzen, kritisiert auch Max Bräutigam aus Seeon, der den Stein ins Rollen gebracht hat und sich an die Presse gewandt hat. "Ich bin erschrocken, als ich das gesehen habe", sagte Bräutigam. Er sei in der Großstadt aufgewachsen und habe vielleicht auch deshalb eine höhere Sensibilität für die Natur.



Die Abholzung der Eichenallee beim Haus Rufinus hatte auch einen Seeoner Bürger auf den Plan gerufen, das gesamte Naturdenkmal-Ensemble im Bereich von Kloster Seeon unter Naturschutz zu stellen.



