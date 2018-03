Für Traunreut-Werbefilm drehten Realschüler in Sibiren

Die Traunreuter und ihre Gastgeber fuhren mit Allradfahrzeugen auf dem Baikalsee zum Drehort. − Foto: Realschule Traunreut Die Traunreuter und ihre Gastgeber fuhren mit Allradfahrzeugen auf dem Baikalsee zum Drehort. − Foto: Realschule Traunreut



Einen Werbefilm über die positive Umweltbilanz ihrer Heimatstadt haben Schüler der Walter-Mohr-Realschule in Traunreut (Lkr. Traunstein) und am Baikalsee in Sibirien gedreht. Der 30 Sekunden lange Spot wird bis 4. April im Traunreuter Kino vor jedem Film gezeigt und soll junge Arbeitssuchende für Berufe im Bereich erneuerbare Energien begeistern.

In Traunreut wird Wärme für Wasser und Heizung aus der Erde und mit Holzabfällen gewonnen. Rund 2000 Wohnungen, Schulen, Werkstätten und öffentliche Gebäude in der Stadt werden mit dieser umweltfreundlichen Wärme versorgt. Die Kläranlage der Stadt produziert ihren Strom weitgehend selbst. Das Biomasse-Heizkraftwerk der Steag versorgt primär die BSH Hausgeräte GmbH, der Rest geht in das Wärmenetz der Stadt und versorgt Privathaushalte. "Das ist Umweltschutz 2.0. Ein Kinospot mit Schülern der Realschule Traunreut soll diese großartige Leistung in den Fokus der Bewohner rücken", so Realschullehrer Pedro May.

Mehr dazu: Hier finden Sie das Video der Realschüler

Der Trailer soll aufzeigen, dass es Traunreut schafft, Wohnräume mit Fernwärme, ohne klimaschädliche fossile Energien wie Erdöl zu beheizen. Gedreht wurde in Traunreut und am Baikalsee. Die Firma Spreadfilms aus Traunstein fand das Projekt so spannend, dass es Kameramann Georg Eder auf eigene Kosten nach Sibirien mitschickte. Er reiste zusammen mit Schulleiterin Cornelia Linnhoff sowie den Lehrern Lena Fach und Pedro May im 14-köpfigen Team der Walter-Mohr-Realschule im Januar in den sibirischen Winter nach Irkutsk.

Dort lassen um diese Jahreszeit Temperaturen um die Minus 40 Grad zwar den Atem stocken, garantieren aber starke Bilder zur Visualisierung von Kälte. "Sich 15 verschiedene Kleidungsstücke nach dem Zwiebelprinzip anzuziehen ist zwar lästig, aber es gibt keine Alternative. Selbst so habe ich Mühe, mich warm zu halten. Insbesondere wenn Wind dazukommt", beschreibt Pedro May die Verhältnisse in Sibirien. Da relativiert sich dann auch die "sibirische Kälte" mit 10 bis maximal 20 Grad Minus, die im Februar in Traunreut zu erleben war. − redMehr darüber lesen Sie am Samstag, 10. März, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.