Im Video: Die rumänisch-orthodoxe Kirche bekommt Ikonen

Die neue rumänisch-orthodoxe Holzkirche in Traunreut (Lkr. Traunstein), die vergangenes Jahr aufgestellt wurde, ist inzwischen auch innen fast fertig ausgestattet. Seit einigen Wochen ist Marian Nan dort täglich damit beschäftigt, an beiden Längsseiten des Kirchenschiffes Ikonen mit den Bildern von Heiligen anzubringen.

Marian Nan ist ausgebildeter Kirchenmaler aus Calarasi in Rumänien, er absolvierte ein Studium an der Universität von Pitesti. Im rumänischen Fernsehen sah er vor einiger Zeit einen Bericht über die Grundsteinlegung der traditionellen Kirche in Traunreut und war beeindruckt von diesem Projekt. Er setzte sich mit Pfarrer Constantin Bartok in Verbindung und bot seine Dienste als Maler an.

Wie der Geistliche erläutert, ist es in rumänisch-orthodoxen Kirchen üblich, byzantinische Ikonen an den Wänden anzubringen. Diese Bilder der Heiligen sind nach seinen Worten im übertragenen Sinne "Fenster zum Himmel". Rumänische und teils auch katholische Heilige sind dort zu sehen und ihre Anordnung an beiden Seiten folgt genauen, überlieferten Richtlinien.

Unter anderem hat Marian Nan auch die Heilige Irmengard vom Chiemsee dargestellt, die noch vor der großen Spaltung der Kirchen wirkte und daher auch in orthodoxen Gotteshäusern vorkommt. Ein großes Gemälde von Christus Pantokrator hat der Kirchenmaler bereits vorab in seiner Heimat erstellt. Es hängt in der Traunreuter Kirche an der Decke und ist drei mal drei Meter groß.

