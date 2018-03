Glyphosat-Verbot auf stadteigenen Flächen?

22 Hektar Fläche hat die Stadt verpachtet. Glyphosat soll hier laut Antrag künftig tabu sein. 22 Hektar Fläche hat die Stadt verpachtet. Glyphosat soll hier laut Antrag künftig tabu sein.



Der Stadtrat in Tittmoning (Lkr. Traunstein) berät in der nächsten Sitzung über ein brisantes Thema: Stadtrat Johann Glück (Ökologische Bürgerliste) hat einen Antrag angekündigt, der auf das Verbot von Glyphosat und Neonicotinoiden auf allen gemeindeeigenen Flächen abzielt. Das solle auch in alle Pachtverträge aufgenommen werden. "Wir haben 22 Hektar stadteigene Flächen, die an konventionelle Betriebe verpachtet sind", so Glück. "Wenn wir da nichts machen und vorgeben, dann wird nie etwas passieren."

Eine Beschränkung der Nutzung stand auch in den Kreistagen Traunstein und Berchtesgadener Land bereits auf der Tagesordnung. In der Stadt Traunreut hatte der Bauausschuss den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel sowohl auf Grünland als auch auf Ackerland entschieden. Der Stadtrat jedoch kippte jetzt, wie berichtet, den Beschluss. Nun steht die Stadt Tittmoning vor derselben richtungweisenden Grundsatzentscheidung. Im Gespräch mit der Heimatzeitung zeigen sich alle Fraktionsvorsitzenden offen gegenüber dem Vorstoß von Glück. In der Aprilsitzung soll der Antrag dann auf der Tagesordnung stehen.



