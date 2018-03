SEK nimmt im Kreis Traunstein mutmaßlichen Mörder fest

Spezialeinheiten haben in Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) einen gesuchten mutmaßlichen Mörder festgenommen. −Symbolfoto: dpa Spezialeinheiten haben in Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) einen gesuchten mutmaßlichen Mörder festgenommen. −Symbolfoto: dpa



Spezialeinheiten des SEK haben am Samstagabend im Landkreis Traunstein einen gesuchten mutmaßlichen Mörder festgenommen. Der 51-Jährige war bundesweit zur Fahndung ausgeschrieben und wurde in einem Hotel in Reit im Winkl gefasst.

Gegen 19 Uhr ging bei der Polizei in Traunstein ein Hinweis ein, dass in Reit im Winkl ein Mercedes abgestellt ist, nach dem in Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt bei Bielefeld seit Samstag öffentlich gesucht worden war. Vor Ort ergaben sich Anhaltspunkte, dass sich der flüchtige Straftäter in einem örtlichen Hotel befindet. Gegen 19.15 Uhr nahmen Spezialeinheiten den Verdächtigen dort widerstandslos fest. Das Fluchtfahrzeug wurde sichergestellt.

Laut Polizei wird der 51-jährige Ostwestfale verdächtigt, einen 30-Jährigen getötet zu haben. Der Mann nach Angaben der Ermittler unter dringendem Tatverdacht. − pnp