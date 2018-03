"Nicht verzagen, Klitscherova fragen": Spaß beim Frauentag

Die Kabarettistin Christine Rothacker begeisterte als Alten- und Angehörigenpflegerin Frau Klitscherova im Rathaussaal. − Foto: gi Die Kabarettistin Christine Rothacker begeisterte als Alten- und Angehörigenpflegerin Frau Klitscherova im Rathaussaal. − Foto: gi



Seit 25 Jahren wird der Internationale Frauentag am 8. März in Traunstein mit einer Veranstaltung von zehn verschiedenen Frauenorganisationen begangen. Von Jahr zu Jahr kommen mehr Besucherinnen. Heuer strömten über 120 Besucher, darunter auch einige Männer, zum Jubiläumsabend in den Saal des Rathauses, wo anlässlich des Jubiläums ein Kabarett stattfand.

Mit der Anrede "Meine Herren und Damen" eröffnete Hauptorganisatorin Margarete Winnichner den Abend, wie es vor 95 Jahren Marie Juchacz als erste Frau im Reichstag getan und damit viel Heiterkeit ausgelöst hatte, wie Winnichner erinnerte. Sie wies darauf hin, dass es den Frauentag bereits seit 1911 in Deutschland gibt. Seit 100 Jahren besteht das Frauenwahlrecht und 1949 wurde der Artikel zur Gleichberechtigung im Grundgesetz verankert. Aber erst 1958 wurde im Familienanpassungsgesetz das Recht des Ehemanns aufgehoben, alleine zu entscheiden, ob seine Frau arbeiten gehen oder ein Konto eröffnen durfte. Heute sind von 180 Mitgliedern im Bayerischen Landtags immerhin 28 Prozent weiblich, 31 Prozent im Deutschen Bundestag.

Winnichner erklärte, dass der Frauentag in Traunstein immer partei- und konfessionsübergreifend gefeiert wurde. Anlässlich des Jubiläums ehrte sie die seit Jahrzehnten mitarbeitenden Frauen aus den zehn Organisationen, die den Frauentag in Traunstein veranstalten: Aktive Frauen Traunstein, Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF), Beauftragte für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit, Bündnis 90/Die Grünen, CSU-Frauenunion, DGB-Frauen, Soroptimist International Club Traunstein, SPD-Frauen und Traunsteiner Liste.

Große Heiterkeit, aber auch Stoff zum Nachdenken, bot dann der temperamentvolle Auftritt der Kabarettistin und Entertainerin Christine Rothacker, geboren in Heidelberg und beheimatet im Rupertiwinkel. Mit ihrem Soloprogramm "Pflege für alle" – "Betreutes Kabarett" gab sie als polnische Alten- und Angehörigenpflegerin tief greifende Einblicke in den Pflegenotstand in Deutschland.

Mehr darüber lesen Sie am Montag, 12. März, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.