"Brauchen einen gescheiten Proberaum"

Die Vorstände von Förderverein und Musikkapelle, Albert Baumgartner und Konrad Niedermaier, zeichneten Franz Remmelberger und Johannes Schwankner mit der Verdienstmedaille in Bronze, Manfred Baumgartner mit der Verdienstmedaille in Silber und Manfred Sterflinger mit der Ehrennadel in Bronze aus. −Foto: Englschallinger



Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Musikkapelle Inzing-Törring (Lkr. Traunstein) im Gasthaus Ledern hielt Vorstand Albert Baumgartner mit seiner Enttäuschung über den "auf die lange Bank geschobenen" Neubau eines Vereinsheims in Törring nicht hinter dem Berg. Seit Beginn der Dorfwerkstatt in 2011 sei das Problem der beengten Verhältnisse im Probenraum bekannt. Durch die positive Entwicklung in der Nachwuchsarbeit "ist nun die Kapazitätsgrenze erreicht". Tittmonings Bürgermeister Konrad Schupfner verstand die Brisanz des Themas. Das Stadtoberhaupt räumte ein, "dass es in den letzten Monaten etwas staad gewesen ist um diese Sache." Allerdings "waren wir nicht untätig", erklärte Schupfner. − endLesen Sie mehr in der Montagausgabe, 12. März 2018, der Südostbayerischen Rundschau.