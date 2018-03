Autofahrer überschlägt sich auf A8 - Viele fahren vorbei und gaffen

Ein Unfall hat sich am Sonntagabend auf der A8 bei Siegsdorf im Landkreis Traunstein ereignet. −Symbolfoto: dpa Ein Unfall hat sich am Sonntagabend auf der A8 bei Siegsdorf im Landkreis Traunstein ereignet. −Symbolfoto: dpa



Ein Unfall hat sich am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr auf der A8 bei Siegsdorf (Landkreis Traunstein) ereignet. Wie die Polizei am Montag mitteilt, kam ein Ungar von der Fahrbahn ab, lenkte dagegen und überschlug sich anschließend. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Zahlreiche Autofahrer fuhren an der Unfallstelle vorbei - ohne zu helfen. Einige Fahrer filmten und fotografierten wieder den abgesperrten Unfallbereich.

Wohl aus Unachtsamkeit kam der 27-jährige Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Neukirchen und dem Voglinger Wald mit seinem Auto nach rechts ins Bankett. Durch Gegenlenken wollte er das Auto stabilisieren. Seinen Angaben nach war er mit 130 km/h unterwegs. Er kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke, dann wurde das Auto ausgehoben, es überschlug sich und kam schließlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Glücklicherweise wurde der Mann nur leicht verletzt - obwohl er nicht angegurtet war. Er konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Mit kleineren Schnittwunden und Prellungen wurde er vom BRK ins Klinikum nach Traunstein gebracht. Für eine halbe Stunde musste die Autobahn zur Säuberung in beiden Richtungen gesperrt werden. Gegen 00.45 Uhr war die A8 wieder befahrbar.

Laut Polizei ist dieser Unfall bemerkenswert, da zahlreiche Autofahrer an der Unfallstelle vorbeifuhren, aber nicht anhielten, um dem Mann zu helfen. Ein beherzter Ersthelfer setzte schließlich einen Notruf ab und sicherte mit einem Lkw-Fahrer die Unfallstelle ab. Während der Unfallaufnahme zückten einige Fahrer ihre Handys und machten Foto- und Videoaufnahmen von der Unfallstelle. Die Polizei konnte das jedoch nicht ahnden, da sie mit der Unfallaufnahme beschäfigt war. − pnp