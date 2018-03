100 Fitnessfreunde holen sich Sportabzeichen des TSV Heiligkreuz

Nach den Anstrengungen bei den Sportabzeichen des TSV Heiligkreuz schauten die Teilnehmer wieder ganz entspannt. − Foto: cl Nach den Anstrengungen bei den Sportabzeichen des TSV Heiligkreuz schauten die Teilnehmer wieder ganz entspannt. − Foto: cl



Die 100er-Marke bei den Sportabzeichen in Heiligkreuz (Lkr. Traunstein) ist geknackt. Gerhard Winkler, Leiter der Turnabteilung des TSV Heiligkreuz, und Manfred Wimmer, Leiter der Sportabzeichen, freuten sich über diesen Rekord im Sportverein, den die Teilnehmer seit über 30 Jahren jährlich übertreffen. Der Verein zeichnete Initiator Matthias Winkler für seine über 30-jährige Tätigkeit als Sportabzeichenprüfer aus.

67 Kinder und 33 Erwachsene nahmen dieses Mal an diesem Fitnesswettbewerb teil, in dem sie Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination trainieren. 21 Kinder und sieben Erwachsene waren zum ersten Mal mit von der Partie. Spitzenreiter sind Robert Hesse und Manfred Wimmer mit 31 Teilnahmen. − cl