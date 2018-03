Frühlingsgefühle bei der Feuerwehr

Die Auswahl bei den Osterhasen war riesengroß. Da fiel die Wahl oft schwer. − Foto: Unterforsthuber Die Auswahl bei den Osterhasen war riesengroß. Da fiel die Wahl oft schwer. − Foto: Unterforsthuber



Das Wetter hätte besser nicht passen können. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen verbreitete die Schnaitseer Feuerwehr mit ihrem Ostermarkt Frühlingsgefühle bei den zahlreichen Besuchern im Feuerwehrhaus. Kunstvoll aus Heu gebastelte Osterhasen, flaumige Küken, schöne Frühlingssträuße und Türkränze mit Palmkätzchen und Osterschmuck, sowie Geschenke fürs Osterfest boten die Frauen der Feuerwehr im dekorierten Gerätehaus an. Besonders die Kinder konnten sich nicht von den Dekoobjekten trennen, und viele Eltern zückten die Geldbeutel; noch dazu, da es ja für einen guten Zweck war. Aus dem Erlös möchte die Feuerwehr für die Jugend die Ausrüstung ergänzen und ihr neues Fahrzeug ausstatten. Zusätzlich boten die Kinder des Trachtenvereins verzierte Kerzen an. Diese fanden so reißenden Absatz, dass Resi Spreigl schon fürchtete, dass die Kerzen für den Palmsonntag, den eigentlichen Verkaufstag, nicht mehr ausreichen könnten. − ukMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 13. März, in Ihrer Heimatzeitung.