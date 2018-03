Leinenpflicht: Stadt will durchgreifen

Freilaufende Hunde sind im gesamten Stadtgebiet verboten. − Foto: red Freilaufende Hunde sind im gesamten Stadtgebiet verboten. − Foto: red



Tittmoning. Verstöße gegen die Anleinpflicht bei Hunden werden in der Stadt Tittmoning (Lkr. Tittmoning) zum Problem: Die örtliche Jagdgenossenschaft spricht von "stetiger Zunahme", "täglichen Beobachtungen" und "negativen Folgen". Auch der Stadtrat schätzt die Lage als heikel ein: Nicht nur wurden im Vorjahr zwei Rehe von freilaufenden Hunden gerissen. "Es geht auch um die Kinder, die sich belästigt fühlen oder gar gefährdet werden, ebenso wie die Nestbrüter", so Stadtrat Robert Lex (Ökologische Bürgerliste). Für ein strengeres Vorgehen gegen Missetäter sprachen sich gleich mehrere Stadträte aus. In welcher Form, das war Thema der folgenden Debatte.

