94 Gesellen fürs Elektro-Handwerk

Ehrung für die Besten der Gesellenprüfung der Elektro-Innung: Innungsbester der Winterprüfung ist Sebastian Westner (Zweiter von rechts). Ausgezeichnete Leistungen erreichten auch Christoph Schustermann (Mitte) und Simon Manzinger (Zweiter von links). Obermeister Otto Zach und Lehrlingswart Hermann Stadler (rechts) überreichten die Gesellenbriefe und Geschenke. − Foto: Wittenzellner



Kräftige Verstärkung für die heimischen Betriebe des Elektro-Handwerks: 94 Gesellen sind gemäß einer Jahrhunderte alten Tradition von Obermeister Otto Zach von den Pflichten ihres Lehrverhältnisses freigesprochen und in den Jung-Gesellen-Stand erhoben worden. Der deutliche Zuwachs an Gesellen zeige auch, dass das Handwerk und gerade der Beruf des Elektronikers, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik, unter jungen Leuten als attraktiver Berufszweig angesehen werde, hieß es seitens der Innung für Elektro- und Informationstechnik Traunstein, in der sich die Betriebe der Landkreise Traunstein, Berchtesgadener Land, Altötting und Mühldorf zusammengeschlossen haben.

79 Teilnehmer hatten an der Winterprüfung teilgenommen, 78 haben sie erfolgreich abgeschlossen. Der Notenschnitt lag bei 3,1. Zur Sommerprüfung waren 16 Auszubildende angetreten, die alle bestanden. Der Notenschnitt lag hier bei 2,1. Prüfungsbester in der Winterprüfung war Sebastian Westner (Ausbildungsbetrieb: Schletter in Kirchdorf) mit einer glatten Note zwei. Prüfungsbester in der Sommerprüfung war Christian Rötzer (Elektro Kaiser in Töging) mit der Note 1,6. Gewürdigte wurden auch Christoph Schustermann (Schuster in Fridolfing) und Simon Manzinger (Zach Elektroanlagen in Tacherting), beide mit dem Notenschnitt von 1,7. − awi

