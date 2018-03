Zimmerer: Goldener Meisterbrief für Hans Donhauser

Goldener Meisterbrief für Hans Donhauser (links). Die Auszeichnung überreichte ihm Obermeister Josef Lechner in der Jahreshauptversammlung der Zimmerer-Innung. − Foto: Wittenzellner Goldener Meisterbrief für Hans Donhauser (links). Die Auszeichnung überreichte ihm Obermeister Josef Lechner in der Jahreshauptversammlung der Zimmerer-Innung. − Foto: Wittenzellner



Viel Positives hatte der Obermeister der Zimmerer-Innung Traunstein-Berchtesgadener Land, Josef Lechner, in der Jahreshauptversammlung im Gasthaus "Schnitzlbaumer" in Traunstein zu berichten. Vor zahlreichen Mitgliedern im vollen Saal stellte er die gute Zusammenarbeit mit den Ausbildern, der Berufsschule und dem Bildungszentrum der Handwerkskammer heraus: "Wir haben ein gutes Netzwerk." Dem Holzbau sei es noch nie so gut gegangen sei wie heute, auch dank der Lobbyarbeit hinein in die Landes-, Bundes- und Europapolitik: "Langsam haben alle kapiert, dass Holz der einzige Baustoff ist, der nachwächst und dabei noch die Luft reinigt." Der Beruf des Zimmerers habe bei jungen Leuten hohen Stellenwert.

Eine hohe Ehrung wurde Hans Donhauser zu Teil, der 1964 seine Meisterprüfung erfolgreich abgelegt hatte. Der 79-jährige Zimmerermeister war 38 Jahre Betriebsleiter bei der Firma Regnauer in Seebruck. In der Innung bringt er sich langjährig als Rechnungsprüfer ein. Obermeister Lechner überreichte ihm den Goldenen Meisterbrief. − awi



Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstag-Ausgabe, 13. März 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.