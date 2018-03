Im BayernLab Traunstein in eine neue Technik-Welt eintauchen

Die Brille aufsetzen und in eine andere Welt eintauchen: Das ist mit Virtual Reality möglich. Im Rahmen der Chiemgauer Medienwochen können interessierte Besucher diese Technologie ausprobieren und erfahren, welchen Mehrwert sie bringt. Am morgigen Mittwoch (7. März 2018) ab 19 Uhr steht im BayernLab Traunstein im Vermessungsamt, Salinenstraße 4, aber nicht nur Virtual Reality, sondern auch Augmented Reality auf dem Programm. So nennt man die Technologie, wenn sich die digitale mit der realen Welt vermischt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn bei Fußballübertragungen Abseitslinien auf dem Bildschirm eingeblendet werden.

"Die Themen Virtual Reality und Augmented Reality bieten enormes Potenzial für die Zukunft", so Manfred Zerndl vom BayernLab. "Nicht nur in der Unterhaltungsindustrie, sondern auch in der Wirtschaft und im Bildungsbereich." Anmeldungen für den Themenabend nimmt das BayernLab unter Tel. 0861/70696130 entgegen. − js/Foto: BayernLab