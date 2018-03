Mann aus Kreis Traunstein berichtet von seinem Besuch in Fukushima

Blick auf das japanische Atomkraftwerk Fukushima – sieben Jahre nach dem Gau. Der aus Kirchanschöring (Lkr. Traunstein) stammende und inzwischen in Japan lebende Christoph Schwarz hat sich vor Ort selbst ein Bild von dem Reaktor gemacht. − Fotos: dpa/privat Blick auf das japanische Atomkraftwerk Fukushima – sieben Jahre nach dem Gau. Der aus Kirchanschöring (Lkr. Traunstein) stammende und inzwischen in Japan lebende Christoph Schwarz hat sich vor Ort selbst ein Bild von dem Reaktor gemacht. − Fotos: dpa/privat



Vor sieben Jahren verursachten ein Erdbeben und ein Tsunami einen Super-Gau im japanischen Atomkraftwerk Fukushima. Hunderttausende mussten fliehen. Heute kämpft die Provinz Fukushima um ihren einst guten Ruf – und hofft, auch für ausländische Urlauber wieder attraktiv zu werden. Christoph Schwarz aus Kirchanschöring (Landkreis Traunstein) lebt seit September in Japan. Der Maschinenbautechniker hat mit einer Gruppe kürzlich das Kernkraftwerk besucht und schildert der Heimatzeitung seine Eindrücke.

Christoph Schwarz und die Gruppe wurden in Tomioka, etwa zehn Kilometer vom Kernkraftwerk entfernt, von der Betreiberfirma Tepco begrüßt. "Nach einer Einführung mit Video- und Bildmaterial fuhren wir mit dem Bus zu der neu erbauten Steuerzentrale, die als Eingangsgebäude zum Atomkraftwerk funktioniert", erklärt der Kirchanschöringer. In dem massiven Gebäude liege auch die Kantine und ein (bis auf Alkohol) voll ausgerüsteter Lawson-Convinience Store.

Die Sicherheitsvorkehrungen seien hoch gewesen. "Nachdem jeder von uns eine Schleuse passieren musste, wurden wir mit einem Dosimeter ausgestattet, der die abbekommene Strahlung auf eine Stunde zusammengefasst misst." Schutzkleidung habe es nicht gegeben, denn die Besucher seien nur im Bus unterwegs gewesen. "Die Strahlung lässt sich mit normaler Schutzkleidung nicht abhalten und im Bus sind wir keinem Staub oder Wasser ausgesetzt", erklärt Schwarz.

Zuerst sei man vorbei an vielen Wassertanks gekommen, in denen das gesamte kontaminierte Wasser gelagert ist. Am Gelände stünden noch viele Autos ohne Kennzeichen in Betrieb. Das seien jene Autos, die nach der Katastrophe die Strahlenwerte überschritten hatten und das Gelände nicht mehr verlassen dürften.

