Kalscheuer-Schüler zeigen Fotos im Sozialministerium

Bereits im vergangenen Schuljahr hatte die Berufsintegrationsklasse der Wirtschaftsschule Dr. Kalscheuer mit großer Begeisterung am Fotoprojekt "Angekommen?!" der Katholischen Erziehergemeinschaft teilgenommen. Junge Flüchtlinge konnten nach ihrer Ankunft in Deutschland mit ihrem Smartphone fotografieren und dokumentieren, wie ihre Welt und ihr Leben in Deutschland und insbesondere im Chiemgau ausschaut. Ziel dabei war es, offen aufeinander zuzugehen und sich für die jeweilige Lebensgeschichte und Kultur des anderen zu interessieren.

Dabei entstanden beeindruckende Bilder, die zuerst im Landratsamt Traunstein im Zuge der Kulturtage 2017 ausgestellt wurden. Die Fotos schafften es jetzt sogar ins Sozialministerium nach München. Zur Ausstellungseröffnung wurden auch die Jugendlichen mit Migrationshintergrund der Wirtschaftsschule Dr. Kalscheuer geladen, die stolz und mit großer Begeisterung der Einladung ins Ministerium folgten.