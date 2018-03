Hansi Pflügler beim Jahresempfang der Jugendsiedlung

Beim Empfang der Jugendsiedlung wurde ein FC Bayern Trikot versteigert (von rechts) Moderator Karlheinz Kas, der neue Trikot-Besitzer Bernhard Bichler, Matthias Zimmermann und Hans Pflügler. − Fotos: mix Beim Empfang der Jugendsiedlung wurde ein FC Bayern Trikot versteigert (von rechts) Moderator Karlheinz Kas, der neue Trikot-Besitzer Bernhard Bichler, Matthias Zimmermann und Hans Pflügler. − Fotos: mix



Bereits zum vierten Mal lud die Jugendsiedlung Traunreut (Lkr. Traunstein) zum Jahresempfang für Wirtschaft, Verbände, Politik, Gesellschaft und rund 300 Gäste kamen in die Aula der Berufsschule am Frühlinger Spitz. Sie wurden mit einem abwechslungsreichen Programm unterhalten und erfuhren, dass der Freundes- und Förderkreis der Jugendsiedlung dieses Jahr Spenden sammelt für die Anschaffung eines neuen Mannschaftsbusses. Die ersten 550 Euro dafür gingen am selben Abend ein, als ein unterschriebenes Trikot des FC Bayern versteigert wurde.

Das Motto des diesjährigen Empfangs lautete "richtig rangehen". Wie geht man richtig an Projekte mit sozialem Hintergrund heran und warum überhaupt? Dieser Frage gingen die Teilnehmer auf der Bühne nach. Der frühere Traunreuter Pfarrer Monsignore Thomas Schlichting befragte dazu Generaloberin Schwester Rosa Maria Dick von der Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom Hl. Vinzenz von Paul. Als Leiterin der Kongregation ist sie Chefin von 230 Schwestern in zwei Krankenhäusern, sechs Altenheimen, einer Berufsfachschule für Krankenpflege und den Adelholzener Alpenquellen.

Richtig dran am Ball waren die nächsten Gäste des Empfangs, die von BR-Reporter und Heimatzeitungs-Redaktionsleiter Karlheinz Kas interviewt wurden. Hans Pflügler und Matthias Zimmermann, der eine als Weltmeister 1990 in Rom, der andere als Meistermacher 2000 in Unterhaching, erzählten über ihre berufliche Karriere und gaben so manche Anekdote zum Besten.

